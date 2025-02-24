علي بابا تخطط لاستثمار 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

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أعلنت مجموعة علي بابا الصينية القابضة، الاثنين، إنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان (52.44 مليار دولار) في بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الشركة إن إجمالي مبلغ الاستثمار يتجاوز إنفاق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي.

وبدأت الشركة العام الحالي في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في الصين حيث اجتذبت مستثمرين بصفقات تجارية استراتيجية. وارتفع سهمها بأكثر من 68 بالمئة هذا العام حتى أحدث التداولات.

وكانت أسهم علي بابا قد قفزت بنحو 15 بالمئة في بورصة هونغ كونغ، الجمعة، بعد الإعلان عن أرباح قوية مع تعافي قطاع التجارة الإلكترونية في الصين والنمو في قطاعات الذكاء السحابي، والتي أعلنت حينها عن أنها لديها خطط في الاستثمار في القطاع.

وأكدت مجموعة "علي بابا"، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، تحقيق أسرع معدل نمو ربع سنوي في إيراداتها منذ أكثر من عام، بدعم من أعمال الحوسبة السحابية المتنامية واستثمارات الذكاء الاصطناعي.

ونمت إيرادات "علي بابا" خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبرعام 2024 بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 280 مليار يوان (حوالي 39 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، متجاوزة توقعات السوق البالغة 279.34 مليار يوان.

كما بلغ صافي دخل حوالي 48.9 مليار يوان (6.7 مليار دولار) للربع المنتهي في 31 ديسمبر، متجاوزة تقديرات LSEG البالغة 40.6 مليار يوان وأكثر من ثلاثة أضعاف كانت قد سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 14.4 مليار يوان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، أن إيرادات أعمال الحوسبة السحابية سجلت أعلى مستوى نمو لها خلال قرابة عامين، بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 31.74 مليار يوان.

ويرجع نمو "علي بابا كلاود" في المقام الأول إلى النمو مزدوج الرقم في إيرادات السحابة العامة، حيث حققت المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نموا ثلاثي الأرقام على أساس سنوي لمدة ستة أرباع متتالية، وفقا لـ"علي بابا كلاود".

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات التجارة الإلكترونية الدولية في نفس الربع زيادة سريعة بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بمنصات التجارة الإلكترونية الخارجية مثل "علي إكسبريس" و"ترينديول".

وفسر المحللون على نطاق واسع نمو الإيرادات على أنه يشير إلى انتعاش في الأعمال التجارية لـ"علي بابا" والتقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرت شينخوا.

في محاولة لتحفيز الاستهلاك، أعلنت الصين العام الماضي عن خطط لتخصيص 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) في سندات حكومية خاصة طويلة الأجل.

وفي محاولة لتحفيز الاستهلاك، أعلنت الصين العام الماضي عن خطط لتخصيص 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) في سندات حكومية خاصة طويلة الأجل لدعم سياسة الاستبدال وترقية المعدات.

شهدت أسهم التكنولوجيا الصينية ارتفاعًا كبيرًا منذ ظهور شركة ديب سيك "DeepSeek" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تحدت بشكل كبير نظام الذكاء الاصطناعي الذي تقوده الولايات المتحدة بنموذجها R1 وسط مزاعم بالأداء المتفوق والتكاليف المنخفضة بشكل كبير.

يذكر أن رويترز كانت قد ذكرت في يناير أن شركات صينية أخرى تستثمر أيضا في القطاع، حيث خصصت بايت دانس المالك الصيني لتطبيق تيك توك، أكثر من 150 مليار يوان في الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتركز معظمه على الذكاء الاصطناعي وفقا لمصادر.