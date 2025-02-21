ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية بشكل طفيف فاق التوقعات

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سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، ارتفاعًا أكبر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير، لكنها لا تزال قريبة من المستويات التي تعكس استقرار سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي.

بحسب تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس:

ارتفعت الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 5,000 طلب، ليصل الإجمالي إلى 219,000 طلب خلال الأسبوع الماضي.

كان المحللون يتوقعون زيادة بمقدار 1,000 طلب فقط، مقارنة بالمتوسط المعدل للأسبوع السابق، الذي تم رفعه إلى 214,000 طلب.

اتجاهات سوق العمل

رغم الارتفاع الأسبوعي، أظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في الاتجاه العام لسوق العمل، فقد انخفض متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو المقياس الأكثر دقة لتقييم سوق العمل، بمقدار 1,000 طلب ليصل إلى 215,250 طلب.

تعكس هذه الأرقام استمرار استقرار التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل الأميركي لا يزال قويًا نسبيًا على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.