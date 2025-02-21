living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماسك: ندرس إجراء تدقيق يتعلق بالبنك المركزي الأميركي

21
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الملياردير إيلون ماسك مساء الخميس إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد أن طالب في الماضي بتدقيق أكبر بشأن عمل البنك.
 
وأدلى ماسك بتعليقاته خلال (مؤتمر العمل السياسي المحافظ) في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند.
 
وطال برنامج ماسك لخفض التكاليف، في إطار عمل وزارة كفاءة الحكومة، مختلف الوكالات الفيدرالي منذ بدأ دونالد ترامب ولايته الرئاسية الثانية الشهر الماضي.
 
وفي 11 فبراير الجاري خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن إيلون ماسك أو أعضاء فريقه لإدارة كفاءة الحكومة (ما يسمى بـ "DOGE") قد حاولوا الوصول إلى أنظمة الدفع الآمنة التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
 
وسأل السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من جورجيا باول خلال جلسة الاستماع: "هل تلتزم بإبلاغ هذه اللجنة، الأغلبية والأقلية، فورًا إذا علمت بأي محاولة من قبل إيلون ماسك أو فريق DOGE لاختراق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أو الوصول إلى أنظمته المحمية؟"
 
أجاب رئيس الفيدرالي جيروم باول: "نعم".
 
يأتي هذا بعد تحركات قام بها مسؤولون مقربون من ماسك تم تعيينهم في وزارة الخزانة، سعوا من خلالها للوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، المسؤول عن أكثر من 6 تريليونات دولار من المدفوعات الحكومية الأميركية سنويًا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout