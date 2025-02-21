living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آبل تكشف عن "iPhone 16e" كأرخص هاتف في سلسلة "آي فون 16"

21
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت آبل، الأربعاء، عن إطلاق "iPhone 16e"، وهو إصدار جديد ضمن سلسلة "آي فون 16" بسعر أقل من الإصدارات الأخرى، في خطوة تهدف إلى إنعاش مبيعاتها وسط منافسة متزايدة، خاصة في السوق الصينية.
 
وأكدت الشركة أن الهاتف الجديد يتضمن العديد من المزايا المتطورة الموجودة في الطرازات الأغلى ثمنا، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل، بالإضافة إلى التكامل مع "ChatGPT" من شركة أوبن إيه آي (OpenAI).
 
وقال كاين درانس، نائب رئيس آبل لتسويق منتجات آي فون: "iPhone 16e يجمع بين الميزات التي نالت استحسان المستخدمين في سلسلة آي فون 16، مثل عمر البطارية المحسن، الأداء السريع المدعوم بأحدث شريحة A18، ونظام كاميرا متطور، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي الخاص بآبل."
 
السعر والتوافر
يبدأ سعر iPhone 16e من 599 دولارًا في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 799 دولارًا للطراز الأساسي الآخر من "آي فون 16".
سيكون الجهاز متاحًا رسميًا في الأسواق اعتبارًا من 28 فبراير 2025.
 
ويتميز iPhone 16e بكونه أول هاتف في السلسلة يستخدم مودم C1 المطور داخليًا من آبل للاتصال اللاسلكي، مما يمثل خطوة نحو الاستقلال عن شركة كوالكوم، التي اعتمدت عليها آبل لفترة طويلة في مودمات هواتفها.
 
يأتي إطلاق هذا الهاتف ذي السعر المنخفض في وقت تسعى فيه آبل إلى تعزيز مبيعات "آي فون"، خاصة في ظل تراجع مبيعاتها في بعض الأسواق، بما في ذلك الصين.
 
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا أن إيراداتها في الربع الأخير من 2024 بلغت 124.3 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق، حيث كان النمو مدعومًا بشكل رئيسي بوحدة الخدمات والمحتوى الرقمي، بينما انخفضت مبيعات آي فون في بعض الأسواق العالمية.
 
وتأمل آبل أن يجذب iPhone 16e المستهلكين الباحثين عن هاتف متطور بأسعار معقولة، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، في محاولة لتعزيز حصتها في السوق ومواكبة المنافسة المتزايدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout