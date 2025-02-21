آبل تكشف عن "iPhone 16e" كأرخص هاتف في سلسلة "آي فون 16"

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أعلنت آبل، الأربعاء، عن إطلاق "iPhone 16e"، وهو إصدار جديد ضمن سلسلة "آي فون 16" بسعر أقل من الإصدارات الأخرى، في خطوة تهدف إلى إنعاش مبيعاتها وسط منافسة متزايدة، خاصة في السوق الصينية.

وأكدت الشركة أن الهاتف الجديد يتضمن العديد من المزايا المتطورة الموجودة في الطرازات الأغلى ثمنا، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل، بالإضافة إلى التكامل مع "ChatGPT" من شركة أوبن إيه آي (OpenAI).

وقال كاين درانس، نائب رئيس آبل لتسويق منتجات آي فون: "iPhone 16e يجمع بين الميزات التي نالت استحسان المستخدمين في سلسلة آي فون 16، مثل عمر البطارية المحسن، الأداء السريع المدعوم بأحدث شريحة A18، ونظام كاميرا متطور، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي الخاص بآبل."

السعر والتوافر

يبدأ سعر iPhone 16e من 599 دولارًا في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 799 دولارًا للطراز الأساسي الآخر من "آي فون 16".

سيكون الجهاز متاحًا رسميًا في الأسواق اعتبارًا من 28 فبراير 2025.

ويتميز iPhone 16e بكونه أول هاتف في السلسلة يستخدم مودم C1 المطور داخليًا من آبل للاتصال اللاسلكي، مما يمثل خطوة نحو الاستقلال عن شركة كوالكوم، التي اعتمدت عليها آبل لفترة طويلة في مودمات هواتفها.

يأتي إطلاق هذا الهاتف ذي السعر المنخفض في وقت تسعى فيه آبل إلى تعزيز مبيعات "آي فون"، خاصة في ظل تراجع مبيعاتها في بعض الأسواق، بما في ذلك الصين.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا أن إيراداتها في الربع الأخير من 2024 بلغت 124.3 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق، حيث كان النمو مدعومًا بشكل رئيسي بوحدة الخدمات والمحتوى الرقمي، بينما انخفضت مبيعات آي فون في بعض الأسواق العالمية.

وتأمل آبل أن يجذب iPhone 16e المستهلكين الباحثين عن هاتف متطور بأسعار معقولة، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، في محاولة لتعزيز حصتها في السوق ومواكبة المنافسة المتزايدة.