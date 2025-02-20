الاتحاد للطيران تحقق أعلى أرباح لها على الإطلاق في 2024

A + A -

حققت الاتحاد للطيران أداءً استثنائياً في نتائجها المالية للعام 2024، حيث بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.7 مليار درهم "476 مليون دولار" مدفوعاً بإيرادات الركاب المسافرين التي وصلت إلى 20.8 مليار درهم "5.7 مليار دولار"، وإيرادات الشحن التي سجلت 4.2 مليار درهم "1.1 مليار دولار "، وذلك بالتزامن مع تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية.

وقالت الاتحاد للطيران في بيان إنها نقلت 18.5 مليون مسافر خلال العام الماضي 2024، محققةً نموًا بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على الطلب القوي والمستدام عبر شبكتها المتوسعة.

وجاء النمو مدعومًا بزيادة سنوية قدرها 28 بالمئة في السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر، إلى جانب تحسن عامل إشغال المقاعد حمولة المسافرين الذي بلغ 87 بالمئة في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 86 بالمئة في السنة السابقة.

وشهد إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25.3 مليار درهم "6.9 مليار دولار"، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

وأضافت الاتحاد للطيران أن إيرادات المسافرين قد ارتفعت بمقدار 4.2 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 25 بالمئة مقارنة بعام 2023، كما سجّلت إيرادات الشحن نموًا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً بزيادة السعة وارتفاع حجم الشحن المنقول حيث ارتفعت أطنان الشحن المنقولة بنسبة 12 بالمئة، إلى جانب تحسن العائدات خلال النصف الثاني من العام.

وواصلت الاتحاد للطيران في عام 2024 توسيع عملياتها، حيث رفعت عدد رحلاتها الأسبوعية إلى أكثر من 1,700 رحلة، وزادت وتيرة الرحلات على 25 مسارًا ضمن شبكتها التشغيلية خلال العامين الماضيين، كما أطلقت أكثر من 20 وجهة جديدة.

وشهد أسطول الاتحاد للطيران توسعًا مستمرًا، حيث تمت إضافة 12 طائرة جديدة، منها ست طائرات من طراز A320 NEO، التي تمثل إضافة جديدة للأسطول، إلى جانب إعادة تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380، مما يعزز السعة التشغيلية للشركة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.

وتم تنفيذ أكثر من 200 تحسين على الموقع الإلكتروني والتطبيق الالكتروني الخاص بالأجهزة المحمولة، مما يوفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة للضيوف.

ووصل عدد أعضاء برنامج الولاء "ضيف الاتحاد" إلى 10 ملايين عضو، مما يعكس التفاعل المتزايد مع مزايا البرنامج.

وارتفع عدد موظفي الاتحاد للطيران إلى أكثر من 11 ألف موظف، مع توظيف أكثر من 2,000 موظف جديد، وترقية أكثر من 1,500 موظف ضمن مختلف الإدارات.

وشهدت مبادرات استقطاب المواهب الوطنية تقدمًا لافتاً، إذ أكمل أكثر من 70 طيارًا إماراتيًا متدربًا برنامجهم التدريبي بنجاح، بينما استقطب أحدث برامج تدريب للطيارين أكثر من 3,000 طلب التحاق، واليوم، يُمثل المواطنون الإماراتيون 20 بالمئة من القوى العاملة في الاتحاد للطيران.

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران إن تفاني فريقنا عزز مكانة الاتحاد للطيران، ما أسهم في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام المستمر بتحسين تجربة الضيوف الاستثنائية.

وأضاف أنه بينما نواصل توسيع شبكتنا وتعزيز خدماتنا، نؤكد التزامنا بربط المزيد من المسافرين بأبوظبي، ودعم الطموحات السياحية للإمارة، تحقيقًا لرؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يتطلع الجميع إلى السفر على متن رحلاتها حول العالم.

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " سنواصل تعزيز مكانة الاتحاد كشركة طيران راسخة ماليًا، تقدم تجارب سفر استثنائية لضيوفها، وتحقق أهداف مساهميها، وتسهم في ازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل".