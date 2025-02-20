بنك "HSBC" يبيع وحدته المصرفية في البحرين

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وافق بنك HSBC على بيع وحدته المصرفية للأفراد في البحرين إلى بنك البحرين والكويت، وذلك ضمن استراتيجية إعادة هيكلة أعماله عالميًا.

وبموجب الاتفاق، سيتم تحويل القروض الشخصية والودائع والحسابات الخاصة لقرابة 76 ألف عميل إلى بنك البحرين والكويت، الذي تمتلك حكومتا البلدين حصة الأغلبية فيه.

ولا يشمل الاتفاق خدمات الشركات وإدارة الثروات والأصول.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة HSBC لتقليص وحداته ذات العائد المنخفض، حيث انسحب من عدة أنشطة مصرفية للأفراد، إلى جانب دمج بعض العمليات المصرفية والاستثمارية وإجراء تعديلات إدارية واسعة.

وفي سياق متصل، أفادت رويترز نقلًا عن مصدر مطلع بأن البنك سرّح نحو 40 موظفًا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في هونغ كونغ، الثلاثاء.

وكان البنك قد أعلن الشهر الماضي عن خطط لتقليص أنشطته في مجال الاندماج والاستحواذ والتخارج من بعض الاستثمارات المباشرة في أوروبا والأمريكتين، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود على مستوى خدماته المصرفية الاستثمارية، وذلك ضمن استراتيجية تركز على تعزيز حضوره في آسيا.

ومن المنتظر أن يعلن البنك اليوم عن نتائجه المالية لعام 2024، وسط توقعات بأن تكشف البيانات عن خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار، وفقًا لما نقلته فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي.