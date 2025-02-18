مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء سنوي في تاريخه

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سجل مركز دبي المالي العالمي في 2024 أفضل أداء سنوي في تاريخه بزيادة الإيرادات المجمعة 37 بالمئة عن عام 2023 إلى 1.78 مليار درهم (485 مليون دولار)، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتتزامن هذه النتائج القياسية مع مرور عشرين عاماً على تأسيس المركز المالي، ليواصل بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة.

شهد المركز نموا في الأرباح التشغيلية إلى 1.33 مليار درهم في 2024 ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة عن 2023.

وقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6,920 شركة، مقابل 5,523 شركة في عام 2023، بزيادة بنسبة 25 بالمئة، كما استقطب المركز 1,823 شركة جديدة، ما يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25 بالمئة.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: "إن هذا النمو الاستثنائي للمركز يجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل الإمارة إلى المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم"، مؤكداً أن إمارة دبي ماضية في تحقيق أهدافها الطموحة في توفير بيئة مالية متطورة تواكب احتياجات المستقبل.

قطاع التكنولوجيا والابتكار

مدعوماً بإطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، يظل قطاع التكنولوجيا والابتكار أسرع القطاعات نمواً في المركز، حيث سجل زيادة بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1245 شركة في عام 2024. وساهمت الشركات الجديدة والقائمة في خلق فرص عمل أدت إلى تعزيز مستويات نمو القوى العاملة إلى 46,078 شخصاً، بزيادة قدرها 10 بالمئة.

وواصل مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2024 استقطاب الشركات المالية الجديدة، حيث شهد انضمام شركات جديدة ومهمة للخدمات المالية ضمن منظومته، بما في ذلك "أول فندز"، و"أسك لاستشارات الثروات"، و"بنك أوف كوميونيكيشنز"، و"بلو كريست"، و"بلو آول"، و"كابريكورن فند مانجرز"، و شركة الصين تايبينغ للتأمين القابضة المحدودة، وشركة "سي إم بي" الدولية للأوراق المالية المحدودة، و"دايمون آسيا كابيتال"، و"إدموند دي روتشيلد"، و"إيسلر كابيتال" المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)، و"جافكال" للثروات، و"هاملتون لين"، و"هايفين"، و"إنفستك بنك"، و"جاي جاي جاي كابيتال"، و"ماهيندرا" لوساطة التأمين، و"نيكسوس أندر رايتنغ" المحدودة، و"نورث أوف ساوث كابيتال"، و"نوفاما برايفت"، و"بولين كابيتال مانجمنت"، و"روكستون" للتأمين وإعادة التأمين، و"ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، و"تاولا كابيتال"، و"تي سي دبليو" لإدارة الاستثمار، و"تيودور كابيتال"، و"ويلينغتون مانجمنت"، و"بنك زراعات".

شراكات جديدة

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "على مدار العشرين عاماً الماضية، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رائداً في تحويل المشهد الاقتصادي في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 تواصل ترسيخ مكانتنا كأفضل مركز مالي عالمي في المنطقة وأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وأضاف: "سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في عقد شراكات جديدة بما يعزز من سمعتنا ومكانتنا في قيادة مستقبل القطاع المالي".

كما قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، حيث يرحب بانضمام المؤسسات والمواهب التي تشاركنا نفس القيم والرؤية لقيادة مستقبل القطاع المالي. وبينما نستشرف ونتطلع إلى المستقبل، سنواصل جهودنا في التعاون مع العملاء ومختلف القطاعات والجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية، وصياغة القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار بما يضمن استمرارنا في تعزيز سمعة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي الأول في المنطقة".

20 عاماً من قيادة قطاع الخدمات المالية

يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية في المنطقة. وفي نهاية عام 2024، شمل ذلك أكثر من 260 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال؛ و410 شركات لإدارة الثروات والأصول بما في ذلك 75 صندوق تحوط؛ و125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين، حيث يعد المركز العالمي الوحيد لهذا القطاع في المنطقة، كما تضم المنظومة أكثر من 70 شركة للوساطة.

وبما يعكس عمق هذه المنظومة، يضم عملاء مركز دبي المالي العالمي اليوم 27 من أصل 29 بنكاً ذا أهمية على مستوى العالم، و8 من أصل 10 من أبرز الشركات العالمية لإدارة الأموال، و5 من أعلى شركات وساطة التأمين تصنيفاً، و5 من أكبر 10 شركات للوساطة بين المتعاملين من حيث الحجم.

وفي نهاية عام 2024، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بالتنظيم أو الإشراف على أكثر من 900 كيان.

إدارة الثروات الخاصة

وبالإضافة إلى كونها الموقع الاستراتيجي للشركات التي تسعى إلى الوصول إلى صناديق الثروة السيادية الأربعين في المنطقة، فإن دبي تحتضن أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط. وإلى جانب التدفقات الضخمة للثروات من أصحاب الملايين والمليارات والمكاتب العائلية والممولين، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو هائل في قطاع إدارة الثروات والأصول، وقد اختارت 410 شركات مركز دبي المالي العالمي ليكون مركزها المالي المفضل في المنطقة، بصافي زيادة قدرها 60 شركة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

ويشهد قطاع الاستثمار البديل في مركز دبي المالي العالمي نمواً أسرع من السوق، إذ يضم اليوم 75 صندوق تحوط، منها 48 صندوقاً ضمن مؤسسات "نادي المليار دولار". وأصبح المركز أحد أكبر عشرة مواقع لصناديق التحوط في العالم، ويمضي قدماً ليصبح من بين أكبر خمسة مواقع في السنوات المقبلة.

ودعماً لمزيد من النمو، أعلن مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2024 عن إنشاء أول مركز من نوعه لصناديق الاستثمار، ومن المقرر افتتاحه في عام 2025، وسيضم شركات إدارة الاستثمارات التي تتطلع إلى جمع رأس المال وتوزيعه، وإدارة الاستثمارات، والوصول إلى المواهب، وتعميق شبكاتهم.

ويساعد مركز دبي المالي العالمي الشركات العائلية على النمو والازدهار منذ عام 2004. وخلال عام 2024، أدت زيادة ثقة العائلات في المركز إلى نمو استثنائي، حيث يحتضن المركز أكثر من 800 شركة عائلية ارتفاعاً من 600 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 بالمئة.

وبحلول نهاية عام 2024، أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن 120 من أغنى العائلات والأفراد، وممن لديهم حضور ضمن المركز، يديرون ثروات تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار عالمياً، وارتفع استخدام هيكليات التأسيس إلى 671، بزيادة قدرها 51 بالمئة.

الذكاء الاصطناعي

تساهم التقنيات الناشئة والتقارب بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تطور الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل. وخلال عام 2024، أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرتين مميزتين في إطار "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي". وأصبح "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" بالفعل أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في المنطقة.

وبعد نجاح رخصة الابتكار لمركز دبي المالي العالمي، لفت إطلاق رخصة دبي للذكاء الاصطناعي انتباه مجتمع التكنولوجيا الدولي، فقد حصلت أكثر من 120 شركة على الترخيص الجديد وانضمت إلى "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقه، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الهدف المُقرر في العام الأول المتمثل في 75 شركة. وأقيمت النسحة الأولى لـ"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3" العام الماضي واستقطب 6,800مشارك. ودليلاً على نجاحه، سيصبح المهرجان أكبر مبادرة تقع ضمن "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في دورته الافتتاحية الأولى في عام 2025.

ونظم مركز دبي المالي العالمي قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية خلال عام 2024، بما يرسخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وفي إطار الاهتمام المستمر بالقطاع، استقبلت القمة أكثر من 8,000 مشارك من 100 دولة.

وفي إطار إحدى المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية دبي الرقمية، أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة "Ignyte" الرقمية التي تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.

ولإضافة مزيد من الثقة واليقين للسوق، أصدر مركز دبي المالي العالمي أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وذلك لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الشركات والأفراد الذين يستخدمون العملات الرقمية.

ويواصل مؤشر المراكز المالية العالمية(GFCI) تصنيف دبي باعتبارها المركز المالي الرائد في المنطقة. وتعد الإمارة هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تم إدراجها ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى عبر فئات مٌتعددة. وعلى الصعيد العالمي، تقدمت دبي إلى المرتبة السادسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة الحادية عشرة في الخدمات المهنية، والثانية عشرة في السمعة، والثالثة عشرة في التمويل، والرابعة عشرة في البنية التحتية.

ووضعت استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لخفض الكربون معايير جديدة للريادة البيئية. ويلتزم المركز بتحقيق أهدافه المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لتحقيق هدف دولة الإمارات من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطته الإنشائية وسلاسل التوريد. وتهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق الحياد المناخي الحقيقي، دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.

وتظل معدلات إشغال العقارات التجارية مرتفعة في مختلف أنحاء منطقة المركز المالي، وعلى وجه التحديد، تعمل العقارات التي يملكها ويُديرها مركز دبي المالي العالمي بنسبة إشغال تبلغ 99.8 بالمئة. ولزيادة الطاقة الاستيعابية، طرح المركز أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بعد إطلاقه "DIFC Square" و"Innovation Two" و"Immersive Tower".

وإلى جانب التمويل والخدمات المالية، يعد المركز أيضاً مركزاً ثقافياً رئيسياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضم مجموعة رائعة من المطاعم ومتاجر التجزئة والمعارض الفنية الراقية. وتوفر التجارب الثقافية مثل "أمسيات ليالي الفن" في مركز دبي المالي العالمي و"مسار المنحوتات" ملاذًا للفنانين وعشّاق الفن. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال معرض "آرت دبي"، وهو استثمار من مركز دبي المالي العالمي، أهم تجمع فني عالمي في الشرق الأوسط.

20 عاماً من تطوير واستقطاب مواهب القطاع إلى دبي

على مدى 20 عاماً، واصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم. وتشهد القوى العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار نمواً مستمراً، حيث يبلغ عددها 4,243 شخصاً، بزيادة قدرها 43 بالمئة عن العام السابق، ما يشير إلى تعزيز مستوى المواهب التي تدخل المنظومة.

وتعتبر نسبة التنوع بين الجنسين ضمن القوى العاملة في مركز دبي المالي العالمي متميزة للغاية مقارنة بالعديد من المدن المالية حول العالم، وتبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها 37 بالمئة.

ويظل توفير التطوير الشخصي والمهني والتدريب الأكاديمي جزءاً مهماً من دعم المواهب ضمن مجتمع الأعمال. وشهد عام 2024 تخرج 9,156 شخصاً من برامج أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد المتدربين منذ تأسيس الأكاديمية إلى 41,456 شخصاً. وتماشياً مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة، تُقدم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الآن 30 برنامجاً تتناول مواضيع هامة وحاسمة في مجال الاستدامة. وانعكاساً للتواجد المتزايد لمُقدمي الخدمات المتخصصة في المركز، بما فيها شركات المحاماة، كانت هناك زيادة بنسبة 39 بالمئة في عدد الأشخاص المشاركين في برامج مركز دبي المالي العالمي القانونية خلال العام، مما رفع إجمالي عدد الخريجين إلى 321 خريجاً منذ عام 2019.