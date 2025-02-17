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الرئيس الصيني يجتمع بأبرز قادة الأعمال في القطاع الخاص

17
FEBRUARY
2025
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عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعا الاثنين مع أبرز قادة الأعمال في القطاع الخاص، من بينهم أحد مؤسسي مجموعة "علي بابا" جاك ما، وفق ما أظهرت لقطات نشرها التلفزيون الرسمية.
 
ومنذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقد، يسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز دور الشركات الحكومية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد حذّر من التوسع "غير المنظم" للقطاع الخاص.
 
لكن تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأن شي يستعد للقاء كبار رجال الأعمال، في وقت تعاني فيه البلاد من تباطؤ الاقتصاد المتضرر بأزمة عقارية واستمرار انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
 
وذكرت محطة "سي سي تي تي" التلفزيونية الحكومية الاثنين أن الاجتماع عُقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ناشرة مقطع فيديو يظهر ما وهو يقف ويصفق بينما يدخل شي غرفة فخمة.
 
ولم تقدّم المحطة على الفور تفاصيل حول الاجتماع.
 
وتعد دعوة جاك ما إلى هذا اللقاء بمثابة إعادة إصلاح علاقات الحكومة بالقطاع الخاص بعد خلافات متواصلة منذ سنوات مع الهيئات الناظمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وابتعد جاك ما عن الأضواء منذ أواخر 2020 عقب كلمة له هاجم فيها الهيئات الناظمة الصينية، أعقبها وقف الصين عملية اكتتاب "أنت غروب" الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في علي بابا، في البورصة.
 
ثم فرضت السلطات غرامة قياسية بلغت 2.75 مليار دولار على عملاق التكنولوجيا بشبهة إعاقة المنافسة.
 
ومن بين أبرز المشاركين الآخرين في الاجتماع رن تشنغ فاي مؤسس شركة هواوي، ووانغ تشوانفو مؤسس الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية "بي واي دي".
 
وبثت "سي سي تي في" مقاطع صامتة لشي ورن ووانغ وهم يتحدثون في الاجتماع، ولم تورد أي تفاصيل عما دار من حديث.
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