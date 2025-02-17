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لمخاوف أمنية.. كوريا الجنوبية تعلّق خدمات تطبيق "ديب سيك"

17
FEBRUARY
2025
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها علقت مؤقتا خدمة برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، مرجعة قرارها إلى مخاوف تتعلق بممارسات جمع البيانات.
 
وقالت لجنة حماية المعلومات الشخصية إنه تم تعليق الخدمة في الساعة السادسة مساء السبت وسيتم استئنافها بعد إجراء "تحسينات ومعالجات" بما يتماشى مع قوانين حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.
 
ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت عدة وزارات ووكالات حكومية بحظر الوصول الداخلي إلى خدمة "ديب سيك"، وسط مخاوف بشأن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بالشركة الصينية الناشئة.
 
وقد أرسلت اللجنة استفسارا رسميا إلى "ديب سيك" في شهر يناير طلبا لتوضيح أساليب جمع البيانات وإدارتها.
 
ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة الصينية بتعيين ممثل لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بأوجه القصور في مراعاة قوانين الحماية المحلية مع الإعراب عن رغبتها في التعاون الفعال مع اللجنة.
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