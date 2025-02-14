مصر: إيني تخطط للتوسع في حقل ظهر خلال عامين

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قيادات شركة إيني أكدوا أن الشركة لديها خطة للتوسع فى حفر حقل ظهر خلال العامين المقبلين وتوقعوا اكتشافات جديدة وزيادة فى حجم الإنتاج.

وتراجع الإنتاج بسبب المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن سفينة حفر وصلت للمياه المصرية في إطار استئناف خطط تنمية الحقل البحري وزيادة الإنتاج.

وبلغ متوسط الإنتاج في حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في عام 2019.