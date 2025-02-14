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ترامب يشيد بمودي ويحذر من رفع الرسوم على السلع الهندية

14
FEBRUARY
2025
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استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض بعناق كبير مساء الخميس، واصفا إياه بـ "صديق عظيم لي"، لكنه حذر مع ذلك من أن الهند لن تكون محصنة من الزيادة في الرسوم الجمركية التي بدأ في فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
 
وكان ترامب قد وصف في السابق الهند بـأنها "ملك الرسوم الجمركية"، واعتبر أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند "غير عادلة وقوية".
 
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك كان يقف فيه بجانب مودي إن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأميركية.
 
كما تحدث ترامب، كما فعل مع قادة أجانب آخرين مؤخرا، عن ضمان أن الولايات المتحدة ستزيل عجزها التجاري مع الهند. واقترح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند، لكنه وعد أيضا بإعادة "العدالة والمعاملة بالمثل" إلى العلاقة الاقتصادية، وقال إنه بدأ العمل مع مودي على اتفاق تجاري كبير يمكن إتمامه في وقت لاحق من هذا العام.
 
 
يذكر أن هناك عجزا تجاريا بين الولايات المتحدة والهند بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند. وقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات حوالي 190.1 مليار دولار في عام 2023.
 
ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، كانت صادرات الولايات المتحدة إلى الهند تقدر بحوالي 70 مليار دولار بينما كانت الواردات 120 مليار دولار.
 
وقبل وصول مودي إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا بزيادة التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات، مما يؤثر على الشركاء التجاريين لأمريكا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.
 
ويسعى مودي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن والغرب عموما، والتي شابها الفتور في الآونة الأخيرة بعد أن رفض مودي إدانة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
 
ترامب يهدد برسوم 100% على تجارة بريكس
كما جدد ترامب تهديده لدول البريكس أمس الخميس؛ إذ قال إن إن دول مجموعة بريكس قد تواجه رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة من الولايات المتحدة "إذا أرادت العبث بالدولار".
 
وقال ردا على سؤال بشأن قيام دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) بإنشاء عملتها الخاصة "إذا حدث أي تداول، فستكون الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمئة على الأقل".
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