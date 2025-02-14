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الإمارات تنضم للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين

14
FEBRUARY
2025
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انضم برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة إلى عضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين.
 
جاء الإعلان عن ذلك، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت في دبي الخميس، ووقع اتفاقية الانضمام المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والدكتور ماركوس ريختر، وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية والمجتمع ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات.
 
وسيساهم البرنامج من خلال عضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات ببرلين، بخبراته والممارسات والرؤى المتميزة في التحول الرقمي بالخدمات الحكومية الإماراتية.
 
وقال محمد بن طليعة إن انضمام البرنامج إلى المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، يعكس رؤية حكومة الإمارات وتركيزها على الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير منظومة الخدمات وأولوية الابتكار في تصميمها والمرونة في تطويرها، ويترجم حرصها على توسيع فاق التعاون مع القطاع الخاص محلياً ودولياً.
 
 
من جهته، قال الدكتور ماركوس ريختر: "انضمام حكومة الإمارات إلى المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، يؤكد التزام الإمارات بالتعاون الدولي في هذا المجال المهم للغاية والذي يثبت مع مرور الوقت أنه يشكل عاملاً فارقاً في تطوير أداء الحكومات وجودة حياة مواطنيها".
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