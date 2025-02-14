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قبلة حياة لـ"نيسان".. "فوكسكون" مستعدة لشراء حصة "رينو"

14
FEBRUARY
2025
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قال يونغ ليو رئيس مجلس إدارة شركة هون هاي برسيشن إندستريز التايوانية للإلكترونيات المعروفة باسم "فوكسكون" إن الشركة مستعدة لشراء حصة شركة رينو الفرنسية للسيارات في شريكتها اليابانية نيسان موتور، وهي الخطوة التي يمكن أن تمثل قبلة حياة للشركة اليابانية المتعثرة.
 
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن يونغ ليو قوله للصحفيين إن الشركة التايوانية تتواصل مع كل من نيسان وهوندا موتور اليابانية بشأن تعاون محتمل معهما.
 
وأشارت بلومبرغ إلى أن فوكسكون وهي الشريك الإنتاجي الرئيسي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل قد فكرت سابقًا في الاستحواذ على حصة الشركة الفرنسية البالغة 36 بالمئة في نيسان.
 
وعلى مدى السنوات الماضية حاولت شركة هون هاي، التي كانت لسنوات أكبر شركة مصنعة لهواتف آيفون والأجهزة الإلكترونية للعلامات التجارية العالمية، الدخول في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية لتعويض جمود مبيعات الهواتف الذكية.
 
يذكر أن شركة فوكسكون، تبنت موقف الانتظار والترقب عندما كانت هوندا ونيسان تعملان على وضع خطة لدمج أعمالهما، في حين تتجه الشركتان اليابانيتان حاليا نحو إنهاء محادثات التحالف.
 
وأشار ليو إلى إن الشركة مستعدة لشراء حصة في نيسان بهدف التعاون معها وليس الاستحواذ على الأسهم حيث قال "إذا كانت هناك حاجة تشغيلية سنفكر في الأمر (شراء أسهم نيسان).. لكن شراء الأسهم ليس هدفنا ، إنما هدفنا هو التعاون".
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