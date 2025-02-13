الذهب يرتفع وسط مخاوف من اشتعال حرب تجارية عالمية

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر المنتجين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2905.12 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الجلسة الماضية. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء.

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن البيانات دليل إضافي على أن المعركة مع التضخم لم تنته بعد، مما يعني التريث في خفض أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

يعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وهدد ترامب أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب تجارية عالمية وتنذر بتسارع التضخم في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.26 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.