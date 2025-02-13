living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يرتفع وسط مخاوف من اشتعال حرب تجارية عالمية

13
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر المنتجين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
 
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2905.12 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الجلسة الماضية. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء.
 
فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن الاقتصاد.
 
وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن البيانات دليل إضافي على أن المعركة مع التضخم لم تنته بعد، مما يعني التريث في خفض أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.
 
 
يعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
 
وهدد ترامب أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب تجارية عالمية وتنذر بتسارع التضخم في الولايات المتحدة.
 
ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل بشأن السياسة النقدية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.26 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout