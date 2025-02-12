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المفوضية الأوروبية تتوعد ترامب برد "حازم" على قرار الرسوم

12
FEBRUARY
2025
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تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء برد "حازم ومتناسب" من الأوروبيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
 
وقالت فون دير لاين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".
 
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم "بدون استثناءات" اعتبارا من 12 مارس.
 
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أسفها الشديد" لهذا القرار.
 
ألمانيا تحذر من المسار الخاطئ
كما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول التكتل الأوروبي سترد "بشكل جماعي" على هذه الرسوم.
 
 
وقال المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الجلسة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) خلال هذه الفترة التشريعية: "إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة أي خيار آخر، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على ذلك بصورة موحدة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لديه القوة اللازمة للقيام بذلك باعتباره أكبر سوق في العالم بتعداد سكان يبلغ 450 مليون نسمة.
 
وقال: "لكنني آمل أن ننجو من المسار الخاطئ المتمثل في الرسوم الجمركية والرسوم المضادة. الحروب التجارية دائما ما تنتهي بخسارة الطرفين للرخاء".
 
فرنسا.. علينا الرد بشكل حازم
من جانبه، قال مارك فيراسي وزير الصناعة الفرنسي في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية إنه يتعين على أوروبا أن ترد بشكل حازم وموحد على الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أنه يأمل أن يأتي هذا الرد قريبا.
 
والمفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتفاوض على اتفاقات التجارة أو اتخاذ القرارات بشأن الرسوم الجمركية، نيابة عن الدول السبع والعشرين التي تقوم بدورها بالمصادقة على هذه القرارات.
 
واعتبر المفوض الأوروبي للتجارة الدولية ماروس سيفكوفيتش "أنه سيناريو يمثل خسارة متبادلة".
 
ومن المرجح بالتالي أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير كبير على صناعة الصلب الأوروبية التي تضررت أصلا جراء المنافسة الدولية.
 
وأكد دبلوماسي أوروبي الثلاثاء "لقد مررنا بهذا من قبل" خلال رئاسة ترامب الأولى، "لذا فإن المفوضية تعرف ما يجب القيام به".
 
وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.
 
ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الثلاثاء على هامش قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تنظمها فرنسا والهند.
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