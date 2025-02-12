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3.5 مليار دولار إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات في 2024

12
FEBRUARY
2025
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أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لعام 2024 بالكامل والربع الأخير منه.
 
وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إن الإيرادات قد بلغت 13.035 مليار درهم (حوالي 3.549 مليار دولار) لعام 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة عن عام 2023.
 
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 4.129 مليار درهم (حوالي 1.15 مليار دولار)، وهو ما يعادل 0.38 درهم للسهم الواحد، مسجلا زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
 
وعن الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل غلى 3.237 مليار درهم (حوالي 881 مليون دولار)، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.035 مليار درهم(282 مليون دولار).
 
كما ارتفع صافي الربح في الربع الأخير بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي إلى 660 مليون درهم (180 مليون دولار).
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