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25.3 مليار دولار إيرادات العالمية القابضة في 2024

11
FEBRUARY
2025
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أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً قفزة قوية في الإيرادات بنسبة 54.4 بالمئة لتصل إلى 92.8 مليار درهم (حوالي 25.3 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.19 مليار درهم (نحو 16.4 مليار دولار).
 
وقالت العالمية القابضة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا الأداء المالي القوي قد جاء مدفوعاً بمساهمات كبيرة من العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف.
 
كما ساهمت عوامل عدة في ازدهار هذه القطاعات، أبرزها ارتفاع الطلب في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.
 
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.7 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة وتوسيع محفظة الشركة عبر قطاعات متنوعة.
 
وسجل إجمالي حقوق المساهمين أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 55.7 بالمئة ليصل إلى 244.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، معززاً المركز المالي القوي للشركة، بجانب التحسن الواسع في قاعدة الأصول، مما سيؤهل الشركة العالمية القابضة لاغتنام المزيد من الفرص في أسواق حيوية تتميز بإمكانات عالية للنمو على مستوى العالم.
 
 
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم (ما يعادل 6.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة.
 
وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.08 درهم، في تعديل يعكس استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.
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