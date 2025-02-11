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أمازون تعترف.. قوة الدولار ستجعل مبيعاتنا المستقبلية أضعف

11
FEBRUARY
2025
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خيبت أمازون آمال الأسواق بتوقعاتها للربع الحالي مساء الخميس، حيث انخفضت اسهمها بأكثر من 3 بالمئة في التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.
 
وتجاوزت أكبر شركة لتجارة تجزئة عبر الإنترنت في العالم توقعات الخبراء في أرقامها الرئيسية للربع الخاص بعيد الميلاد "الكريسماس" (الربع الأخير من 2024).
 
وفي الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 187.8 مليار دولار، مقابل توقعات الأسواق عند 187.3 مليار دولار.
 
وارتفعت الأرباح الفصلية لتقترب من الضعف ليصل إلى 20 مليار دولار. كما ارتفعت الإيرادات من قسم السحابة لـ"خدمات أمازون ويب"، الذي يستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 19 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات.
 
ومع ذلك، توقعت أمازون أن تتراوح المبيعات الصافية للربع الحالي (الربع الأول من 2025) بين 151 مليار دولار و 155.5 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أكثر من 158 مليار دولار.
 
وأشارت أمازون في بيان إلى أن قوة الدولار ستجعل إيرادات الأعمال الدولية تبدو أضعف.
 
خلال مكالمة الأرباح، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إن الشركة تتوقع إنفاق حوالي 105 مليار دولار نفقات رأسمالية في عام 2025، حيث سيتم توجيه الجزء الأكبر منها نحو إنفاق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وهذا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالـ 75 مليار دولار التي أنفقتها الشركة في عام 2024.
 
تأتي أرباح أمازون بعد أن فشلت منافستا السحابة مايكروسوفت وغوغل في تلبية توقعات مبيعات السحابة في الربع الأخير، حيث سجلت مايكروسوفت إيرادات بلغت 40 مليار دولار، مقابل توقعت وول ستريت عند 41.1 مليار دولار، وأعلنت غوغل عن مبيعات بلغت 11.9 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون مبيعات عند 12.1 مليار دولار.
 
أمازون هي أكبر مزود سحابي في العالم، ومثلها كمثل مايكروسوفت وغوغل، تقوم بالاستثمار بشراهة في بناء قدرات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتلبية الطلب. وفي الربع الثالث، أبلغ الرئيس التنفيذي آندي جاسي المساهمين أن الشركة تخطط لنفقات رأسمالية بقيمة 75 مليار دولار في عام 2024، وأكثر في عام 2025.
 
تواجه أمازون تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها الصين، والتي أثارت حالة من الذعر في وول ستريت، حيث تساءل المستثمرون كيف يمكن لشركة بميزانية متواضعة وتفتقر إلى رقائق متطورة أن تنتج منصة ذكاء اصطناعي تنافس تلك الخاصة بأكبر شركات التكنولوجيا ذات رأس المال الضخم في الولايات المتحدة.
 
مثل مايكروسوفت، جعلت أمازون بالفعل نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة DeepSeek متاحًا عبر منصة خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى برنامج الذكاء الاصطناعي واستخدامه كما يحلو لهم.
 
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