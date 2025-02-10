living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاع: الشركات الألمانية تخشى التعرض لأضرار بسبب ترامب

10
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تخشى العديد من الشركات في ألمانيا من أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة إلى الإضرار بالاقتصاد الألماني.
 
فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "زد إي دابليو" للبحوث الاقتصادية أن حوالي ثلاثة أرباع الشركات العاملة في قطاعي التصنيع واقتصاد المعلومات تتوقع عواقب سلبية، كما تتوقع 15 بالمئة منها آثارا سلبية للغاية.
 
ووفقا للاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، تتوقع حوالي 7 بالمئة فقط من الشركات أن يكون لترامب تأثير إيجابي على الاقتصاد الألماني.
 
وفيما يتعلق بنجاح شركتهم بوجه خاص أو القطاع الذي يعملون فيه بوجه عام، كان المشاركون في الاستطلاع أقل قلقا إلى حد ما، حيث توقعت 20 بالمئة من الشركات في مجال اقتصاد المعلومات عواقب سلبية على نجاحها الخاص، بينما بلغت نسبة من توقعوا عواقب سلبية على القطاع إجمالا 26 بالمئة.
 
وفي قطاع التصنيع، أعرب 43 بالمئة من المشاركين عن قلقهم بشأن نجاحهم الخاص، بينما أعرب ما يقرب من النصف عن قلقهم بشأن نجاح القطاع بوجه عام.
 
وبحسب رئيس قسم الاستطلاعات في معهد "زد إي دابليو"، دانيل إردسيك، فإن مدى تشاؤم الشركات بشأن تطوير الأعمال يتوقف أيضا على ما إذا كانت هي نفسها تقوم بتوريد سلع إلى الولايات المتحدة.
 
وقال: "على سبيل المثال، في قطاع التصنيع تتوقع 55 بالمئة من الشركات التي تصدر إلى الولايات المتحدة أن رئاسة ترامب سيكون لها تأثير سلبي على نجاحها، بينما تبلغ النسبة 34 بالمئة بين الشركات التي لا تصدر إلى الولايات المتحدة".
 
ويشمل قطاع التصنيع على وجه الخصوص الشركات التي تقوم بمعالجة المواد الخام أو إنتاج منتجات وسيطة أو معالجة أو نهائية.
 
ومن أهم هذه القطاعات قطاع صناعة المركبات، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات، والصناعات الكيميائية والصيدلانية. ويشمل اقتصاد المعلومات - من بين أمور أخرى - الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الإعلامية.
 
وشمل الاستطلاع نحو 850 شركة في ديسمبر الماضي، ما يعني أن القرارات التي اتخذها ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير الماضي لم تؤخذ في الاعتبار في التقييمات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   