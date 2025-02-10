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الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في يناير

10
FEBRUARY
2025
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تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية في يناير، بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة.
 
وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في يناير مقابل 127 نقطة في ديسمبر.
 
وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في مارس 2022.
 
وانخفضت أسعار السكر 6.8 بالمئة على أساس شهري و18.5 بالمئة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.
 
 
وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 بالمئة في الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة. وعلى الرغم من الانخفاض في يناير، ظل المؤشر مرتفعا 24.9 بالمئة على أساس سنوي. كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 بالمئة في الشهر الماضي.
 
وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة عن ديسمبر، لكنها ظلت أقل 6.9 بالمئة عن يناير 2024.
 
وفي حين تراجعت أسعار تصدير القمح قليلا، صعدت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات المعدلة للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار الأرز 4.7 بالمئة مما يعكس وفرة الإمدادات للتصدير.
 
وارتفعت أسعار منتجات الألبان 2.4 بالمئة على أساس شهري، و20.4 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع شهري في أسعار الجبن، وهو ما بدد الانخفاضات في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب.
 
الفاو تخفض توقعاتها لإنتاج الحبوب
وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024 إلى 2.840 مليار طن مقابل 2.841 مليار في السابق. ويرجع هذا التعديل في المقام الأول إلى خفض تقديرات إنتاج الذرة في الولايات المتحدة.
 
وقالت المنظمة إن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي انتهى في يناير مع زيادة الزراعة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين شهدت روسيا انخفاضا بسبب الظروف الجوية.
 
ورفعت الفاو توقعاتها لاستخدام الحبوب العالمي في 2024-2025 بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2.869 مليار طن، في حين من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية 2.2 بالمئة بحلول نهاية المواسم في عام 2025، بسبب انكماش مخزونات الذرة الأمريكية.
 
ومن المتوقع أن ينكمش حجم التجارة الدولية في الحبوب في 2024-2025 بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 483.5 مليون طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من الصين على الشعير والذرة والقمح.
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