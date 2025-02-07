بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر

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خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، في الوقت الذي ييسعى فيه الاقتصاد البريطاني جاهدا لتحقيق أي نمو.

وقال البنك في بيان أمس الخميس إن لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء خفضت معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5 بالمئة، لينخفض إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2023.

ويعكس الخفض الأخير بعض المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، الذي بالكاد سجل نموا خلال الستة أشهر الماضية.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي " ستكون أخبار سعيدة للكثيرين أننا تمكنا من خفض معدلات الفائدة مجددا اليوم".

وأضاف" سوف نراقب الاقتصاد البريطاني والتطورات العالمية عن كثب، وسنتبنى توجها تدريجيا وحذرا لخفض معدلات الفائدة بصورة أكبر". معدل تضخم منخفض ومستقر يعد أساس اقتصاد صحي، ووظيفة بنك إنجلترا هي ضمان حدوث ذلك".