living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الين يسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع بدعم من رهانات رفع الفائدة

7
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع الين إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع مع إقبال المتعاملين على رهانات على مزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام، بينما استقر الدولار وغيره من العملات الرئيسية قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
 
وبعد أسبوع متقلب تصدرت العناوين الرئيسية خلاله تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، هدأ المتداولون ترقبا لبيانات الوظائف الأميركية مع التركيز في الوقت نفسه على الأوضاع الجيوسياسية وتحركات السياسة العامة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير ثابتا عند 4.1 بالمئة وأن يضيف الاقتصاد 170 ألف وظيفة.
 
لكن محللين يرون أنه سيكون من الصعب الخروج بتفسيرات من بيانات التوظيف لشهر يناير.
 
وأشار محللون في كوميرتس بنك إلى أن "المراجعات الكبيرة" التي أجراها في ديسمبر مكتب الإحصاء الأميركي للنمو السكاني من شأنها أن "تعقد ردود فعل السوق".
 
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى عند 107.69 بعد ارتفاعه إلى 109.88 على خلفية تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
في غضون ذلك شق الين طريقه صعودا وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وانخفض الدولار 0.25 بالمئة إلى 151.09 مقابل الين بعد وصول سعر الصرف لما دون 151 للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر كانون الأول في التعاملات الآسيوية المبكرة.
 
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.0382 دولار، وفقا لبيانات وكالة رويترز.
 
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2426 دولار بعدما توقع بنك إنجلترا تضخما أعلى ونموا أقل في ختام اجتماع السياسة النقدية أمس الخميس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   