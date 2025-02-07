الين يسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع بدعم من رهانات رفع الفائدة

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ارتفع الين إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع مع إقبال المتعاملين على رهانات على مزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام، بينما استقر الدولار وغيره من العملات الرئيسية قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وبعد أسبوع متقلب تصدرت العناوين الرئيسية خلاله تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، هدأ المتداولون ترقبا لبيانات الوظائف الأميركية مع التركيز في الوقت نفسه على الأوضاع الجيوسياسية وتحركات السياسة العامة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير ثابتا عند 4.1 بالمئة وأن يضيف الاقتصاد 170 ألف وظيفة.

لكن محللين يرون أنه سيكون من الصعب الخروج بتفسيرات من بيانات التوظيف لشهر يناير.

وأشار محللون في كوميرتس بنك إلى أن "المراجعات الكبيرة" التي أجراها في ديسمبر مكتب الإحصاء الأميركي للنمو السكاني من شأنها أن "تعقد ردود فعل السوق".

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى عند 107.69 بعد ارتفاعه إلى 109.88 على خلفية تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في غضون ذلك شق الين طريقه صعودا وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وانخفض الدولار 0.25 بالمئة إلى 151.09 مقابل الين بعد وصول سعر الصرف لما دون 151 للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر كانون الأول في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.0382 دولار، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2426 دولار بعدما توقع بنك إنجلترا تضخما أعلى ونموا أقل في ختام اجتماع السياسة النقدية أمس الخميس.