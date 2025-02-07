النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى.

تحرك الأسواق

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 74.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش، وتتجه للتراجع بواقع 3.2 بالمئة هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2024.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.7 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وستكون هذه هي المرة الأولى في خمسة أشهر التي تشهد فيها الأسعار انخفاضا لثلاثة أسابيع متتالية.

وقال محللون من بي.إم.آي في مذكرة اليوم الجمعة "إن الضغوط الهبوطية تنبع من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية والمخاوف من أن أي حرب تجارية محتملة ستؤدي إلى إضعاف الطلب على النفط".

وأعلن ترامب مطلع الأسبوع فرض رسوم جمركية بعشرة في المئة على الواردات الصينية كجزء من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي، لكنه علق خططا لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس بعد أن تعهد ترامب مجددا بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط، مما أثار قلق المتعاملين بعد يوم من إعلان البلاد عن قفزة أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

وهبط خام برنت بأكثر من ثمانية بالمئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من سبعة بالمئة.