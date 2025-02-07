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الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي

7
FEBRUARY
2025
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتستقر قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.
 
ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول قوة الاقتصاد.
 
تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش وزاد بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولار.
 
ورغم ملامسة مستويات قياسية مرتفعة لخمس جلسات متتالية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة خلال الجلسة السابقة مع ارتفاع قيمة الدولار قبل تقرير للوظائف في الولايات المتحدة.
 
ويتحول التركيز الآن لتقرير للتوظيف في الولايات المتحدة، من المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد بشكل عام.
 
ويُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
 
وأبقى غولدمان ساكس أمس الخميس على تقديراته لوصول سعر الذهب إلى ثلاثة آلاف دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من توقع انخفاض مؤقت إذا تقلص عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وعادت أوضاع السوق إلى طبيعتها.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.24 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 987.38 دولار واستقر البلاديوم عند 978.63 دولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
 
وسجل كل من الفضة والبلاتين ارتفاعا هذا الأسبوع، فيما يتجه البلاديوم لتسجيل خسارة أسبوعية.
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