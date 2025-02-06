شركات ناشئة أوروبية تطالب بتوحيد الجهود في مجال الـ AI

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دعا اتحاد الشركات الناشئة في أوروبا إلى ضرورة تحرك أوروبا بسرعة حتى لا تتخلف عن ركب تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت فيرينا باوسدر رئيسة اتحاد الشركات الناشئة إنه على أوروبا التحرك بحسم لمواجهة المنافسة القوية من عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت باوسدر في بيان "السباق العالمي من أجل الذكاء الاصطناعي يتسارع. ويمكن لأوروبا مواجهة هذا التحدي بالوحدة والإصرار .. نقاط قوتنا تكمن في مواهبنا وقدرتنا البحثة عالمية المستوى وقدرات سوقنا المتكاملة. لكن لكي نمتلك زمام الريادة علينا حشد الأموال وزيادة عدد الشركات الناشئة وضمان المنافسة العادلة".

وقالت المسؤولة الأوروبية إنه على الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية الأوروبية ضمان وجود إطار عمل يعزز الابتكار أكثر مما يعرقله.

وأضافت "النهج المجزئ سيضعفنا. والجهد الموحد سيجعلنا قوة عالمية".

من ناحيتها، قالت مايا نويل الرئيس التنفيذي لرابطة "فرنسا الرقمية" إن أوروبا تمتلك كل ما يلزم لكي تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن اوروبا تستطيع من خلال العمل الجماعي "توفير رأس المال والعملاء والبنية التحتية اللازمة لشركات الذكاء الاصطناعي لدينا لتزدهر وتكون مستدامة على المدى الطويل - اقتصاديًا وبيئيًا.. علينا الاستثمار في مواهبنا وباحثينا ورواد أعمالنا بالمثل لبناء أبطال لليوم وغدا".