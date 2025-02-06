حتى لدى أكبر منتج بن في العالم.. القهوة المغشوشة تقول كلمتها

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ينتشر القلق بين صناع القهوة في البرازيل، من أن يدفع ارتفاع الأسعار الكبير بعض الشركات إلى توسيع عروضها مما تسميه "القهوة المزيفة" أو "المغشوشة"، في سعيها لجذب المستهلكين الذين يشعرون بالضائقة المالية.

وتمكن اتحاد محمصي البن في البرازيل في الآونة الأخيرة، من رصد منتجات مطحونة في محلات البقالة يتم تسويقها على أنها قهوة، لكنها غالبا ليست مصنوعة من حبوب البن.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد سيليريو إيناسيو دا سيلفا: "إنها محاولة واضحة لخداع المستهلكين".

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وأضاف أن هذه المساحيق قد تحتوي على مخلفات القهوة مثل القشور أو الأوراق، ولب الخضراوات الأخرى، إضافة إلى نكهات القهوة الاصطناعية.

وارتفعت أسعار البن في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم وثاني أكبر مستهلك للقهوة بعد الولايات المتحدة، أكثر من 50 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب الإمدادات المحدودة في أعقاب العواصف الجوية في البلدان المنتجة.

وقال اتحاد محمصي البن إنه تواصل مع وكالات الصحة البرازيلية ووزارة الزراعة، لمعرفة ما إذا كان يتم بيع مثل هذه المنتجات بشكل قانوني.

وتباع هذه المنتجات حاليا في البرازيل بسعر يبلغ نحو ثلث سعر القهوة العادية.