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5 مليارات دولار أرباح أدنوك للغاز في 2024.. نمو بـ13%

6
FEBRUARY
2025
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أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بأكمله بقيمة 18.4 مليار درهم، (حوالي 5 مليارات دولار).
 
وقالت أدنوك للغاز في بيان على موقع سوق أبوظبي إنها حققت أعلى نتائج ربع سنوية منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم، (حوالي 1.38 مليار دولار)، متجاوزة وبشكل كبير لتوقعات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين (الفصلية والسنوية).
 
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تؤكد نتائجنا المالية في الربع الرابع من عام 2024 قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو التي نستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029، إن تطور أدنوك للغاز لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامنا بخلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة لمساهمينا من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محليا وعالميا على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسية تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة".
 
تمكنت "أدنوك للغاز" خلال العام المالي 2024 من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم، (حوالي 5 مليار دولار).
 
 
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
 
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13 بالمئة.
 
سجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم (حوالي 24.43 مليار دولار)، بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2 بالمئة، وتحسن الأسعار.
 
وترجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 31.8 مليار درهم، (حوالي 8.65 مليار دولار)، محققة هامش أرباح قويا، بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
 
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعا بلغ 16.8 مليار درهم، (حوالي 4.58 مليار دولار)، بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
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