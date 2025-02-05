الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

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هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف حملة "الضغط القصوى" على إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.

وقال: "أوقع على هذا القرار وأنا غير سعيد بذلك، لكن ليس لدي خيارات كثيرة، لأن علينا أن نكون أقوياء وحازمين".

وأضاف ترامب أنه مستعد للتفاوض مع القيادة الإيرانية، قائلا: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا ترتيب صفقة مع إيران، بحيث يتمكن الجميع من العيش بسلام".

يذكر أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، مما أثر بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تضخمًا مرتفعًا وانخفاضًا في قيمة الريال، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.