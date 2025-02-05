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26.5 مليار دولار أرباح ألفابت الفصلية.. نمو بـ 28%

5
FEBRUARY
2025
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أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2024، حيث تجاوزت الأرباح التوقعات، لكن الإيرادات جاءت أقل قليلاً من المتوقع.
 
وأفادت التقارير المالية أن إيرادات ألفابت قد بلغت 96.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 12 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وجاءت الأرقام أقل بشكل طفيف مقارنة مع التوقعات.
 
بينما وصل صافي الربح إلى 26.5 مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي.
 
وقد تفوقت هذه الأرباح على توقعات المحللين الذين توقعوا صافي ربح يقارب 20.7 مليار دولار.
 
 
وبلغت أرباح الشركة لكل سهم 2.15 دولار، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 2.13 دولار.
 
شهدت إيرادات إعلانات يوتيوب ارتفاعاً بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 10.5 مليار دولار في الربع الأخير، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 10.23 مليار دولار.
 
في المقابل، جاءت إيرادات خدمات السحابة غوغل كلاود "Google Cloud" مخيبة للآمال حيث بلغت 11.9 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 12.2 مليار دولار.
 
350 مليار دولار إيرادات في 2024
من ناحية أخرى، أظهرت التقارير المالية أن الشركة قد سجلت إيرادات قدرها 350 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة نمو قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي.
 
وبلغت ربحية السهم 8.04 دولار، ارتفاعًا من 5.80 دولار في 2023.
 
وتتوقع الشركة استثمار نحو 75 مليار دولار من النفقات الرأسمالية خلال عام 2025، مع مواصلة تركيزها على استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
 
وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 7.6 بالمئة إلى 190.7 دولار، وكان السهم قد أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 2.5 بالمئة.
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