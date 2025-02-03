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بتكوين تهبط دون 95 ألف دولار بفعل فرض رسوم جمركية

3
FEBRUARY
2025
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شهدت أسعار العملات المشفرة تراجعا حادا، مع قلق المستثمرين من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية ودفعهم إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، حيث وصلت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بينما وصلت عملة الإيثر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر.
 
وتراجعت عملة بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، إلى ما 94476 دولارا، في معاملات الاثنين المبكرة، لتلامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند نحو 91441 دولارا. وهوت عملة إيثر بنحو 24 بالمئة ووصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع سبتمبر، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية وبنسبة عشرة بالمئة على السلع الواردة من الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.
 
وتعهدت كندا والمكسيك باتخاذ إجراءات ردا على هذه الخطوة، فيما قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم التي فرضها ترامب أمام منظمة التجارة العالمية.
 
وتتداول العملات المشفرة على مدار الساعة، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع، ويخشى المستثمرون من أن الرسوم الجمركية يمكن أن تضر بالنمو وأرباح الشركات فضلاً عن كونها قد تؤدي لموجة تضخمية.
 
لامس سعر البتكوين أعلى مستوى قياسي له عند 107071.86 دولارًا في 20 يناير، عندما أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وارتفعت بنسبة 40 بالمئة منذ الانتخابات في أوائل نوفمبر على أمل لوائح وقوانين داعمة للعملات المشفرة من إدارة ترامب.
 
تبنى ترامب - الذي وصف العملات المشفرة ذات يوم بأنها عملية احتيال - الأصول المشفرة خلال حملته، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".
 
في الشهر الماضي، أمر ترامب بإنشاء مجموعة عمل للعملات المشفرة مكلفة باقتراح لوائح جديدة للأصول المشفرة واستكشاف إنشاء مخزون وطني من هذه العملات.
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