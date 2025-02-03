كندا تستعد لـ "معركة قانونية" ضد أميركا بسبب الرسوم

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير في كندا قوله إن بلاده ستتخذ إجراء قانونيا أمام الهيئات الدولية ذات الصلة للطعن على الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم السلع الكندية ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة.

تأتي هذه التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25 بالمئة على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم السبت.

وقال المسؤول في إفادة صحفية في أوتاوا "سنواصل بكل تأكيد اللجوء إلى الوسائل القانونية التي نعتقد أننا نملكها من خلال الاتفاقيات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة".

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة عند دخولها الولايات المتحدة.

وستدخل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء، بينما سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الطاقة اعتبارا من 18 فبراير.

وردا على ذلك، فرضت كندا رسوما جمركية على 1256 منتجا، أو 17 بالمئة من إجمالي المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بدءا من يوم الثلاثاء. وتشمل هذه المنتجات عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والنبيذ والبيرة والدراجات النارية ومستحضرات التجميل وغيرها، والتي ستصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار كندي.

وقال المسؤول "إذا كانت هناك سبل قانونية أخرى متاحة لنا، فسوف نأخذها في الاعتبار أيضا".