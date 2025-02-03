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غولدمان ساكس يقلل من تأثير الرسوم الجمركية على أسواق الطاقة

3
FEBRUARY
2025
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توقع بنك غولدمان ساكس في مذكرة أمس الأحد أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين، لها تأثير محدود في الأمد القريب على أسعار النفط والغاز العالمية.
 
وقال البنك "الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الطبيعي الأميركي من كندا بسبب الرسوم الجمركية صغير للغاية بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأميركي على نحو كبير".
 
وقفزت أسعار النفط والغاز اليوم الاثنين بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية في مطلع الأسبوع على كندا والمكسيك والصين.
 
وتشمل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير، ضريبة بنسبة 25 بالمئة على معظم السلع من المكسيك وكندا، ورسوم بنسبة 10 بالمئة على واردات الطاقة من كندا، ورسوم بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية.
 
وتوقع البنك أن يتحمل منتجو النفط الكنديون في نهاية المطاف الجانب الأكبر من عبء الرسوم الجمركية مع خصم أكبر من المعتاد يتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل على الخام الكندي نظرا لمحدودية الأسواق البديلة للتصدير، مع تحمل المستهلكين الأميركيين للمنتجات المكررة العبء المتبقي الذي يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل.
 
وبحسب المذكرة، سيتم إعادة توجيه واردات النفط المنقولة بحرا من كندا والمكسيك إلى أسواق أخرى، مع استبدال الولايات المتحدة لتلك الإمدادات بالنفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأميركا اللاتينية والمنتجات المكررة من أوروبا.
 
وأبقى البنك الاستثماري على توقعاته لأسعار النفط لعام 2025-2026دون تغيير، متوقعا تأثيرا ضئيلا على الأسعار في الأمد القريب بسبب استقرار إنتاج النفط العالمي والطلب عليه، فضلا عن الرسوم الجمركية على النفط الكندي التي تم الأخذ بها في الاعتبار بالفعل.
 
وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لهذا العام وللعام المقبل إلى 78 دولارا (مقابل 76 دولارا سابقا) و73 دولارا (من 71 دولارا) على التوالي.
 
وقال ترامب إنه سيتحدث مع زعماء كندا والمكسيك، اللتين أعلنتا عن فرض رسوم جمركية مضادة، لكنه قلل من التوقعات بأنهما ستغيران رأيه.
 
وفي مذكرة منفصلة، قال محللون في غولدمان ساكس إن الرسوم الجمركية الأميركية على المكسيك وكندا ستكون قصيرة الأجل.
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