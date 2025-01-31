رويترز: سوفت بنك تسعى لقيادة جولة تمويل لأوبن إيه.آي

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات لقيادة جولة تمويلية لجمع ما يصل إلى 40 مليار دولار لشركة تطوير الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 300 مليار دولار متضمنة التمويلات الجديدة، فيما قد تصبح جولة تمويل منفردة قياسية لشركة خاصة.

ويأتي التمويل بعد إطلاق شركة ديب سيك الصينية الناشئة نموذجا منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي جذب أنظار العالم وتحدى التوقعات بشأن تكلفة تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

وقالت المصادر لرويترز إن سوفت بنك قدّرت أوبن إيه.آي مطورة تشات جي.بي.تي بقيمة 260 مليار دولار في الجولة التمويلية ارتفاعا من 150 مليار دولار قبل بضعة أشهر.

ومن المتوقع أن يكون التمويل على هيئة سندات قابلة للتحويل، وعلى غرار جولة التمويل الأخيرة لأوبن إيه.آي، فإن التمويل مشروط بإعادة أوبن آي هيكلة أعمالها لإبعاد ذراعها غير الربحية عن السيطرة على الشركة.

وقد تكون قيادة الجولة التمويلية لأوبن إيه.آي رهانا جريئا لسوفت بنك، المستثمر التكنولوجي العالمي ورئيسه التنفيذي ماسايوشي سون، الذي تمتلك مجموعته حوالي 30 مليار دولار نقدا، وفقا لبيانات.

وأحجمت أوبن إيه.آي وسوفت بنك عن التعليق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق الخميس أن أوبن آي تجري محادثات مع سوفت بنك لإجراء جولة استثمارية لجمع ما يقرب من 40 مليار دولار، وهو ما من شأنه رفع قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى نحو 340 مليار دولار.

وقال مصدر إن سوفت بنك قد تضخ استثمارات مباشرة تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، وقد تستخدم بعضها لدعم التزامات الشركة المتعلقة بمشروع ستارغيت.

ويخطط مشروع ستارغيت المشترك بين أوراكل وأوبن إيه.آي وسوفت بنك استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة الولايات المتحدة على البقاء في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي والتفوق على الصين وغيرها من المنافسين.

وذكر المصدر أن استثمار سوفت بنك سيكون إضافة إلى 15 مليار دولار تعهدت بها بالفعل لشركة ستارغيت، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.