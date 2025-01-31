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36.6 مليار دولار أرباح آبل في 3 أشهر.. نمو بـ 7%

31
JANUARY
2025
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كشفت شركة آبل الأميركية عن زيادة في الأرباح في الربع المالي المهم خلال موسم عيد الميلاد "الكريسماس" رغم انخفاض مبيعات آيفون والتي تعد العمود الفقري لإيرادات الشركة.
 
لكن زيادة مبيعات أجهزة ماك وآيباد والخدمات كانت كافية لتعويض انخفاض مبيعات آيفون، وفقا للتقرير الفصلي الذي نشرته الشركة الأميركية بعد إغلاق وول ستريت الخميس.
 
وارتفع صافي ربح آبل بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 36.6 مليار دولار، رغم تراجع مبيعات آيفون من 69.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 69.14 مليار دولار في نفس الربع من العام التالي.
 
وكان المحللون يتوقعون حوالي 71 مليار دولار في المتوسط.
 
وتركز آبل بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد من آيفون الذي تم إصداره في الخريف. ومع ذلك، فإن الميزات الجديدة ستتاح تدريجيا. وفي أوروبا، لن تصل العديد من هذه الميزات إلى المستخدمين قبل أبريل المقبل.
 
ومن ناحية أخرى، حققت مبيعات ماك أداء أفضل بكثير مما كان يتوقعه المحللون.
 
وارتفعت مبيعات أجهزة ماك من 7.8 مليار دولار إلى 8.99 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تكون المبيعات أقل من 8 مليارات دولار. كما شهدت مبيعات آيباد زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 7 مليار دولار إلى حوالي 8 مليار دولار.
 
ونمت مبيعات الخدمات، التي تشمل الإيرادات من متجر التطبيقات وعروض الاشتراك الخاصة بشركة آبل، من 23.1 مليار دولار في العام الماضي إلى 26.34 مليار دولار.
 
وبشكل عام، ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 124.3 مليار دولار.
 
وانخفضت أسهم آبل قليلا في تداولات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة، وهو ما قد يكون ناتجا عن تراجع مبيعات آيفون وأيضا بسبب تباطؤ الأعمال في منطقة الصين. حيث تراجعت المبيعات هناك بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 18.5 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين.
 
وتواجه آبل المزيد من المنافسة من مزودي الهواتف الذكية الصينيين في هذه السوق الكبيرة.
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