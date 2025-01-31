ترامب: ضرائب النفط الكندي والمكسيكي لم تحسم بعد

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يقرر بعد إذا كان سيفرض ضرائب على النفط الكندي والمكسيكي، بينما شدد على أن بلاده ستفرض بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات من هذين البلدين اعتبارا من الأول من فبراير.

وردا على سؤال في البيت الأبيض الخميس قال ترامب "ربما، أو ربما لا. على الأرجح سنتخذ قرارا الليلة بشأن النفط".

ووفقا لتقرير صادر عن الكونغرس الأميركي، تمثل كندا والمكسيك 71 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتمثل كندا وحدها نسبة 60 بالمئة.

من جهة ثانية أكد الرئيس الأميركي أنه سيفرض "رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا و25 بالمئة على المكسيك بشكل منفصل"، قائلا "نحن بحاجة حقا إلى القيام بذلك، لأن لدينا عجزا تجاريا كبيرا جدا مع هذين البلدين".

كما برر ترامب هذه القرارات بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالفنتانيل، وهو مادة مسؤولة عن أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.