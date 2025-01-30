living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولار يتأهب لفرض هيمنته

30
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتأهب الدولار لتسجيل أداء قوي أمام اليورو، خلال تعاملات الخميس المبكرة، إذا قرر البنك المركزي الأوروبي اتخاذ نهج حذر بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تثبيت أسعار الفائدة.
 
وتتوقع الأسواق أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارا بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة في وقت لاحق الخميس.
 
وقال محللون في إيه.إن.زد إن "التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تواجه أكبر اقتصادات منطقة اليورو تزيد من العبء على البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو".
 
واستقر سعر صرف اليورو عند 1.0425 دولار، بعد أن سجل 1.0380 في وقت سابق.
 
 
وتراجع الدولار قليلا أمام الين ليسجل 155.01 ين، كما تراجع أمام سلة من العملات إلى 107.880، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
 
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن تقدما قد أحرز وإن الأسعار كانت "بشكل ملموس" أعلى من نقطة التعادل، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير لخفض الفائدة.
 
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق الخميس تراجعا متواضعا في النمو إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، على الرغم من أن التوقعات تراوحت من 1.7 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   