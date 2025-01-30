ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟

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قالت إدارة الطيران الفيدرالي إن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة أميركان إيرلاينز قد اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

وكان على متن الرحلة الأميركية ستون راكبًا وأربعة أفراد من الطاقم، وفقًا لمصدر من داخل الشركة مطلع على التفاصيل.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ومجلس سلامة النقل الوطني تحقيقات في الحادث.

كما أشار موقع الخطوط الجوية على الإنترنت إن الطائرة من طراز CRJ-700 سعتها نحو 65 مقعدًا.

فماذا نعرف عن هذا النوع من الطائرات؟

طائرة CRJ-700 هي طائرة ركاب إقليمية شهيرة، تم تطويرها وتصنيعها من قبل شركة بومباردييه إيروسبيس الكندية.

الطائرة دخلت الخدمة في عام 2001 وما زالت تُستخدم حتى الآن. ويبلغ سعر الطائرة الواحدة حوالي 24 إلى 39.7 مليون دولار وفقًا لأسعار عام 2006.

حاليًا، تتراوح أسعار الطائرات المستعملة من هذا الطراز بين 6.5 مليون دولار و18 مليون دولار، وذلك بناءً على حالة الطائرة وساعات الطيران، بحسب موقع غلوبال إير دوت كوم.

تشمل سلسلة CRJ700 عدة طرازات، بما في ذلك CRJ700 و CRJ900 و CRJ1000. ويتم استخدام هذا النوع من الطائرات بشكل رئيسي للرحلات الإقليمية القصيرة والمتوسطة المدى.

تتسع عادة لحوالي 70-90 راكبًا، حسب تكوين المقاعد.

يختلف المدى حسب الطراز، ولكن بشكل عام، يمكنها تغطية مسافات تصل إلى حوالي 2,500 - 3,800 كيلومتر.

تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 850 كيلومترًا في الساعة، وتعمل بمحركين توربينيين.

يتميز هذا النوع من الطائرات بكفاءة التشغيل خاصة من حيث استهلاك الوقود مما يجعلها خيارًا شائعًا لشركات الطيران الإقليمية.

تستخدم CRJ-700 على نطاق واسع من قبل شركات الطيران الإقليمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات طيران في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتم تسليم 330 طائرة من هذا الطراز، ولا يزال 290 منها في الخدمة، بحسب موقع غلوبال إير.

كما تعد الطائرة آمنة وموثوقة، حيث تم تصنيفها بشكل جيد من ناحية السلامة وتم اعتمادها من قبل هيئات الطيران العالمية مثل FAA (إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية) وEASA (وكالة سلامة الطيران الأوروبية).