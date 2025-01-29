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أسعار الذهب مستقرة مع ترقب اجتماع الفيدرالي

29
JANUARY
2025
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شهدت أسعار الذهب تحركات ضيقة، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ حفزت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.
 
تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.10 دولار.
 
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في جلسة الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ 18 ديسمبر، بعد إطلاق تطبيق ديبسيك الصيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي جرى تطويره بتكلفة منخفضة. ودفعت الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إلى الإعراض عن المخاطرة في فئات الأصول الأخرى.
 
وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس وكذلك الصلب.
 
وعادة ما يكون الذهب ملاذا آمن خلال أوقات عدم اليقين والحروب التجارية.
 
ويُنظر إلى سياسات ترامب أيضا على أنها تضخمية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتقليل جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.
 
ويركز المستثمرون الآن على أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي هذا العام، بينما الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
 
وبدأ مجلس الاحتياطي اجتماعه الذي يستمر يومين أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيضها 100 نقطة أساس من سبتمبر إلى ديسمبر.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.43 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952 دولارا، كما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.10 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
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