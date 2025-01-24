39 مليون دولار راتب "ديمون" في 2024

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رفع بنك "جي بي مورغان تشيس" راتب رئيسه التنفيذي جيمس ديمون بنسبة 8.3 بالمئة ليصل إلى 39 مليون دولار في عام 2024، وفقا لما ذكرته يوم الخميس المؤسسة المالية الأميركية في إفصاح للبورصة.

وتعتبر هذه زيادة عن الراتب الذي حصل عليه ديمون في عام 2023 والبالغ 36 مليون دولار.

وقال جي بي مورغان إن مكافآته السنوية لعام 2024 تعكس إشراف ديمون على المؤسسة، مع تحقيق نمو في جميع خطوط الأعمال الرائدة في السوق، ونتائج مالية قياسية، وميزانية عمومية قوية.

ووفقا للبنك، شمل إجمالي مكافآت ديمون راتبا أساسيا سنويا قدره 1.5 مليون دولار، ومكافآت حوافز متغيرة مبنية على الأداء بقيمة 37.5 مليون دولار.