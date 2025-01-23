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النفط في مسار هبوطي مع تزايد الضبابية حول سياسات ترامب

23
JANUARY
2025
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تشهد أسواق النفط حالة من الضبابية بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، لتواصل خسائرها في التعاملات المبكرة الخميس.
 
تحديث الأسعار 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.26 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
وفي الجلسة السابقة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات عند 79 دولارا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات.
 
قال ترامب إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا. وأضاف أن هذه الرسوم يمكن تطبيقها على "دول أخرى مشاركة" أيضا.
 
كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10 بالمئة على الصين لأن مادة الفنتانيل المخدرة يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة من هناك.
 
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع المنتهي في 17 يناير.
 
وذكرت البيانات ‬أن مخزونات الخام صعدت 958 ألف برميل في الأسبوع المشار إليه. وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.23 مليون برميل، كما زادت مخزونات نواتج التقطير 1.88 مليون برميل.
 
في غضون ذلك، خلصت تقديرات في استطلاع موسع أجرته رويترز إلى أن مخزونات النفط الخام الأميركية من المتوقع أن تنخفض بمتوسط 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.
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