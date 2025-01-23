living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فينكس غروب لتعدين العملات المشفرة تبرم صفقة طاقة في أفريقيا

23
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت "فينكس غروب" عملاقة تعدين العملات المشفرة المدرجة في بورصة أبوظبي، الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية لشراء 80 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، في إطار استراتيجية توسع عالمي تنتهجها الشركة من خلال دخول السوق الأفريقية.
 
وبموجب الصفقة، ستوفر شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الطاقة اللازمة لدعم توسع فينكس في عمليات تعدين عملة البتكوين، ومن المقرر أن تبدأ الإمدادات في الربع الثاني.
 
ولم تقدم الشركة تفاصيل بشأن موقع المنشأة أو حجم الصفقة وقالت في بيان إن "الموقع الجديد سيعمل بالشراكة مع داتا سفن على تعزيز القدرة التشغيلية للشركة" وداتا سفن هي شركة للأمن السيبراني مقرها أبوظبي.
 
وقال مناف علي الرئيس التنفيذي لفينكس "نعمل بقوة على بناء قدراتنا في التعدين"، مضيفا أن القدرات الإضافية من شأنها أن تغذي المزيد من النمو مع استعداد الشركة لإدراج مزدوج في بورصة ناسداك.
 
 
وذكرت الشركة في بيان منفصل لوكالة رويترز أنها "تجري مناقشات نشطة مع مؤسسات مالية ومع ناسداك لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية للمضي قدما"، دون تقديم جدول زمني للإدراج.
 
وتدير فينكس العديد من مرافق تعدين العملات المشفرة في دول من بينها الإمارات والولايات المتحدة وكندا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   