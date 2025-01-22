النفط يستقر مع ترقب الأسواق لسياسات ترامب الجديدة

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لم تسجل أسعار النفط تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث تترقب الأسواق تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، الذي أطلقه في أول يوم من توليه منصبه.

وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات حول تأثير سياسات ترامب المحتملة على إمدادات النفط العالمية والسياسات الأميركية تجاه قطاع الطاقة، ما يُضيف مزيداً من الغموض إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

تحرك الأسواق

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.26 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في مارس آذار تسعة سنتات إلى 75.74 دولار في الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

ووضع ترامب الاثنين خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح، وإلغاء الحماية البيئية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

لكن المحللين في مورغان ستانلي كتبوا في مذكرة أن هذه السياسة من غير المرجح أن تحفز الاستثمار في الأمد القريب أو تغير نمو الإنتاج الأميركي، مضيفين أنها قد تخفف من التراجع المحتمل للطلب على المنتجات المكررة.

كما طرح المحللون أيضا تساؤلات عما إذا كان وعد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من شأنه أن يحدث أي تغييرات في الطلب على النفط حيث كانت إدارة سلفه جو بايدن تشتري بالفعل النفط لمخزون الطوارئ.

وبقي المستثمرون حذرين أيضا مع استمرار عدم وضوح سياسة ترامب التجارية. فقد قال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من أول فبراير، وليس في أول يوم له في منصبه مثلما وعد سابقا.

وأضاف الرئيس الأميركي أن إدارته "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، من بين أكبر موردي النفط إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ضربت عاصفة شتوية نادرة ساحل الخليج الأميركي أمس الثلاثاء.

وقالت هيئة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا أمس إن إنتاج النفط في الولاية انخفض بما يتراوح بين 130 و160 ألف برميل يوميا بسبب الطقس البارد القارس والتحديات التشغيلية المرتبطة به.

وظل تأثير العاصفة على عمليات النفط والغاز محدودا في تكساس، مع انقطاعات ضئيلة في تدفقات الغاز وللتيار الكهربائي ووفرة مخزونات البنزين في ظل استمرار إغلاق العديد من الطرق والطرق السريعة.