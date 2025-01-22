living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط يستقر مع ترقب الأسواق لسياسات ترامب الجديدة

22
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تسجل أسعار النفط تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث تترقب الأسواق تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، الذي أطلقه في أول يوم من توليه منصبه.
 
وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات حول تأثير سياسات ترامب المحتملة على إمدادات النفط العالمية والسياسات الأميركية تجاه قطاع الطاقة، ما يُضيف مزيداً من الغموض إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
 
تحرك الأسواق
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.26 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في مارس آذار تسعة سنتات إلى 75.74 دولار في الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
ووضع ترامب الاثنين خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح، وإلغاء الحماية البيئية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
 
لكن المحللين في مورغان ستانلي كتبوا في مذكرة أن هذه السياسة من غير المرجح أن تحفز الاستثمار في الأمد القريب أو تغير نمو الإنتاج الأميركي، مضيفين أنها قد تخفف من التراجع المحتمل للطلب على المنتجات المكررة.
 
كما طرح المحللون أيضا تساؤلات عما إذا كان وعد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من شأنه أن يحدث أي تغييرات في الطلب على النفط حيث كانت إدارة سلفه جو بايدن تشتري بالفعل النفط لمخزون الطوارئ.
 
وبقي المستثمرون حذرين أيضا مع استمرار عدم وضوح سياسة ترامب التجارية. فقد قال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من أول فبراير، وليس في أول يوم له في منصبه مثلما وعد سابقا.
 
وأضاف الرئيس الأميركي أن إدارته "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، من بين أكبر موردي النفط إلى الولايات المتحدة.
 
وفي الوقت نفسه، ضربت عاصفة شتوية نادرة ساحل الخليج الأميركي أمس الثلاثاء.
 
وقالت هيئة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا أمس إن إنتاج النفط في الولاية انخفض بما يتراوح بين 130 و160 ألف برميل يوميا بسبب الطقس البارد القارس والتحديات التشغيلية المرتبطة به.
 
وظل تأثير العاصفة على عمليات النفط والغاز محدودا في تكساس، مع انقطاعات ضئيلة في تدفقات الغاز وللتيار الكهربائي ووفرة مخزونات البنزين في ظل استمرار إغلاق العديد من الطرق والطرق السريعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   