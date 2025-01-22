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قفزة لسهم نتفليكس بـ 14% بعد إعلان أرقام قياسية للمشتركين

22
JANUARY
2025
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قفز سهم نتفليكس "Netflix" الأميركية بأكثر من 14 بالمئة لتتجاوز 993 دولارًا في تداولات ما بعد إغلاق وول ستريت، بعد أن أعلنت الشركة الثلاثاء، أنها أضافت ما يقرب من 19 مليون مشترك خلال موسم العطلات، لتنهي العام الماضي بأكثر من 300 مليون مشترك.
 
وكان أفضل رقم سابق سجلته الشركة هو 15 مليونًا في الربع الأول من عام 2020 - وكانت حينها هذه الأرقام مدفوعة ببداية جائحة فيروس كورونا.
 
وعلى مدار العام الماضي، قفز سهم نتفليكس بأكثر من 77 بالمئة، متجاوزا ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 24 بالمئة.
 
نسبت شركة البث العملاقة الفضل في هذا النمو إلى الاستثمارات المستمرة في العروض والأفلام، وأعلنت عن زيادة الأسعار في الأرجنتين وكندا والبرتغال والولايات المتحدة.
 
 
وقالت الشركة في رسالة للمستثمرين: "بينما نواصل الاستثمار في البرمجة وتقديم المزيد من القيمة لمشتركين، سنطلب أحيانًا منهم دفع المزيد قليلاً حتى نتمكن من إعادة الاستثمار لتحسين نتفليكس بشكل أكبر".
 
ستكلف العضويات المميزة والعادية في الولايات المتحدة 2 دولار إضافية شهريًا، لتصبح 25 دولارًا و18 دولارًا على التوالي، بينما ستكون الطبقة المدعومة بالإعلانات 8 دولارات بزيادة دولار واحد شهريًا، وفقًا للشركة.
 
في الربع الأخير من عام 2024، قالت نتفليكس، المدرجة في بورصة نيويورك، إنها سجلت أرباحًا قدرها 1.87 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 100 بالمئة، مقارنة مع 938 مليون دولار كان قد سجلتها في الربع المماثل من العام 2023.
 
كما كشفت، نتائج أعمال الشركة، عن ارتفاع الإيرادات الفصلية بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 10.25 مليار دولار، وهو أكبر مكسب منذ أواخر عام 2021، وتوقعت أن تنمو المبيعات بوتيرة أسرع في عام 2025.
 
وقالت الشركة أنها تتوقع لهذا العام إيرادات تصل إلى 44.5 مليار دولار، بزيادة 14 بالمئة عن العام الذي انتهى للتو، بهامش تشغيلي بنسبة 29 بالمئة.
 
وقال مسؤولون تنفيذيون في نتفليكس للمستثمرين: "ندخل عام 2025 بزخم قوي، بعد عام من الإضافات الصافية القياسية - 41 مليون - وإعادة تسريع النمو".
 
وأضافوا أن نتفليكس في "موقع قيادي" عندما يتعلق الأمر بالتفاعل، مع حوالي ساعتين يوميًا لكل مشترك مدفوع الأجر.
 
وقال التنفيذيون في نتفليكس: "يظل عملنا تنافسيًا بشدة مع العديد من المنافسين الأقوياء عبر الترفيه التقليدي والتكنولوجيا الكبيرة".
 
"علينا أن نستمر في تحسين جميع جوانب نتفليكس - المزيد من المسلسلات والأفلام التي يحبها المشتركون، تجربة منتجات رائعة، زيادة التطوير في خططنا واستراتيجيات التسعير بما في ذلك المزيد من القدرات الإعلانية - والتوسع في مجالات جديدة مثل البرمجة الحية والألعاب"، بحسب تصريحاتهم.
 
في هذا الربع (الربع الأول من 2025)، تتوقع نتفليكس إيرادات قدرها 10.4 مليار دولار وأرباحًا قدرها 5.58 دولارًا للسهم، وكلاهما أقل من متوسط تقديرات وول ستريت.
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