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ارتفاعٌ بأسعار الذهب!

22
JANUARY
2025
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.
 
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.58 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2763.40 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
وأحجم ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما دفع الدولار إلى الانخفاض.
 
 
ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
 
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول شباط.
 
وقد تتضاءل جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تغذي الضخم، إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
 
وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأونصة، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.
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