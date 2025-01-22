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الدولار ينخفض

22
JANUARY
2025
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شهد الدولار تراجعا طفيفا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.
 
وقال ترامب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير، وهو اليوم نفسه الذي قال سابقا إن المكسيك وكندا ستواجهان فيه رسوما بنحو 25 بالمئة.
 
كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.
 
وعلى الرغم من هذه التهديدات، تسبب عدم ظهور خطط محددة بخصوص الرسوم في اليوم الأول لترامب في منصبه إلى انخفاض الدولار يوم الاثنين 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية. واستقرت العملة الأميركية أمس الثلاثاء، لتغلق مستقرة بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن أي ضرائب جديدة ستُفرض بطريقة مدروسة.
 
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 عند الساعة 0054 بتوقيت غرينتش.
 
وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار، بحسب بيانات وكالة “رويترز:.
 
ويتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، في حين يعتبر خفض آخر بحلول نهاية العام غير مؤكد.
 
وفي أماكن أخرى، تزايدت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يدعم الين.
 
واستقر اليوان الصيني عند 7.2735 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر أمس الثلاثاء عند 7.2530.
 
وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 للدولار، بعد أسبوع متقلب شهد هبوطه إلى 1.4520 دولار كندي الليلة الماضية للمرة الأولى منذ مارس 2020، متأثرا بضغوط إضافية من تباطؤ التضخم الشهر الماضي.
 
كما انخفض البيزو المكسيكي 0.1 بالمئة إلى 20.6350 للدولار.
 
 
 
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