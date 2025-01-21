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هل ينجح "إنستغرام" في جذب المستخدمين من "تيك توك"؟

21
JANUARY
2025
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في ظل ما تواجهه شركة "بايت دانس" وتطبيقها الشهير "تيك توك" من إجراءات تسببت في وقفه في الولايات المتحدة، أطلقت شركة "ميتا" الأميركية عبر تطبيقها "إنستغرام" عددًا من التحديثات في الأيام الأخيرة، بهدف جذب مستخدمي "تيك توك" إليها.
 
وأعلنت "ميتا" إطلاق تطبيق جديد لإنشاء مقاطع الفيديو يوم الأحد يسمى Edits، والذي يحمل تشابهًا غريبًا مع CapCut على "تيك توك"، والذي يستخدمه العديد من المبدعين لإنشاء المقاطع على التطبيق الصيني.
 
وبحسب تقرير نشرته "سي إن إن" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، الجمعة، إن صور الملف الشخصي في إنستغرام ستعرض الآن الصور كمستطيلات، بدلاً من المربعات المميزة للتطبيق - وهو تخطيط مشابه بشكل ملحوظ لكيفية ظهور صفحات الملف الشخصي على تيك توك.
 
وفي يوم السبت، قال موسيري إن إنستغرام سيزيد الحد الأقصى لطول مقاطع فيديو "Reels" من 90 ثانية إلى ثلاث دقائق - على غرار تيك توك، الذي بدأ في دفع المستخدمين إلى نشر مقاطع فيديو أطول في عام 2023.
 
وفي مقطع فيديو على إنستغرام حول تطبيق Edits الجديد، قال موسيري: "هناك الكثير مما يحدث في العالم الآن وبغض النظر عنها، نعتقد أنه من وظيفتنا إنشاء أكثر الأدوات الإبداعية إقناعًا لأولئك الذين يصنعون مقاطع فيديو ليس فقط لإنستغرام، ولكن للمنصات الأخرى الموجودة هناك".
 
 
ويمكن أن تمثل التحديثات الجديدة لإنستغرام جهدًا لجذب المستخدمين لقضاء المزيد من الوقت على المنصة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تيك توك.
 
وأغلقت تيك توك، وكذلك كاب كت، الوصول للمستخدمين في الولايات المتحدة ليلة السبت، قبل ساعات من دخول قانون كان من المقرر أن يحظره حيز التنفيذ.
 
ولكن إذا كان إنستغرام يأمل في تسجيل بعض المستخدمين الجدد أثناء إغلاق تيك توك، فقد تحطمت هذه الآمال بسرعة.
 
وتعهد ترامب يوم الأحد بإصدار أمر تنفيذي لاستعادة الوصول إلى تيك توك، وسيعود التطبيق لاحقًا عبر الإنترنت.
 
وجاء إعلان ميتا عن Edits - والذي يتوفر في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد ولكنه لن يعمل حتى فبراير - بعد ساعات من الإعلان عن عودة "تيك توك" إلى المستخدمين في الولايات المتحدة.
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