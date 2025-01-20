living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتكوين تقفز إلى مستوى تاريخي جديد قبيل تنصيب ترامب

20
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت عملة البتكوين مستوى قياسياً جديداً متجاوزة مستويات الـ 109 آلاف دولار في تعاملات الإثنين المبكرة، وذلك بالتزامن مع استعداد دونالد ترامب لتولي رئاسة الولايات المتحدة، ,الذي أشار إلى خطط لتخفيف اللوائح والقيود التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.
 
وقفزت البتكوين إلى ذروتها التاريخية حيث بلغت 109241 دولاراً قبيل مراسم تنصيب ترامب، حيث ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة يوم الاثنين لتسجل رقمًا تاريخيا مرتفعا جديدًا.
 
جاء ارتفاع العملة المشفرة الأشهر في العالم بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات "ميم كوينز" memecoins خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت قيمة عملة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.
 
و"عملة الميم" ليس لها فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.
 
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد أحدثت تلك عملات الميمز اضطرابًا مؤقتًا في سوق الأصول المشفرة، حيث استنزفت التدفقات النقدية من عملة بتكوين والعملات المشفرة الأصغر، وأثارت انتقادات من قبل مسؤولي الصناعة.
 
ارتفعت بتكوين ، بالإضافة إلى العملات الأخرى مثل إيثر وريبل، بشكل سريع صباح الاثنين في لندن، حيث يترقب المتداولون عودة ترامب لتولي رئاسة البيت الأبيض. وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت سابقًا أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يصنف هذا النوع من الأصول كـ"أولوية وطنية".
 
وقال المدير التنفيذي لشركة هاشكي غلوبال، بن الباز، إن عملات "الميم" التي أطلقها ترامب وفريقه عززت الزخم الإيجابي لبتكوين ، حيث يتوقع المتداولون الأفراد أن "يولي ترامب الأولوية لهذه الصناعة ويؤكد التزامه بدعمها"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
 
وترامب مناصر كبير للعملات المشفرة، وقدم مبادرات صريحة لهذا القطاع في الأشهر التي سبقت انتخابه وبعده.
 
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   