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تهافت على عملة ترامب المشفرة يرفع قيمتها لمليارات الدولارات

20
JANUARY
2025
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فاجأ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإعلان ليلة الجمعة، عن إطلاق عملة مشفرة تحمل اسمه "$Trump"، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات.
 
وقدّم ترامب في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل" وعلى منصة "إكس" هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها "عملة ميم"، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.
 
و"عملة الميم" ليس لها فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.
 
 
وأوضح الموقع الرسمي للمشروع أن هذه العملة "تحتفي بزعيم لا يتراجع أبدا، مهما كانت الظروف"، في إشارة إلى محاولة اغتيال ترامب خلال حملة الانتخابات الأميركية في يوليو الماضي التي أفضت إلى انتخابه رئيسا.
 
 
وتم وصف الأصل الرقمي الجديد على الموقع الإلكتروني مصحوباً بمنشور للتواصل الاجتماعي بأنه "الرمز الرسمي الوحيد لترمب"، وعليه رسم توضيحي يعرض أول صورة بُثت له في أول رد فعل له بعد محاولة اغتياله.
 
ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أنه تم طرح 200 مليون رمز (وحدة) من هذه العملة في السوق، في حين تخطط شركة "فايت فايت فايت" لإضافة 800 مليون غيرها في غضون ثلاث سنوات.
 
قيمة سوقية بالمليارات
 
ورغم عدم التحقق من صحة المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن تهافت كبير على "عملة ترمب" رفع سعرها 400 بالمئة في غضون 24 ساعة من إطلاقها ليلة الجمعة، بحسب بلومبرغ.
 
واستمر هذا الزخم منذ ذلك الحين، ليتضاعف سعر العملة بشكل كبير ويصل إلى أكثر من 67 دولارا، وتزيد القيمة السوقية الإجمالية لها على 13 مليار دولار، خلال منتصف اليوم الأحد، بحسب منصة "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap)، التي أظهرت أن عملة "$Trump" تتصدر حاليا قائمة العملات المشفرة الأكثر رواجا.
 
هذا التهافت على شراء العملة، جاء رغم أن جملة بخط صغير على الموقع الإلكتروني حذرت من أن الرموز، المتاحة عبر شبكة "سولانا بلوكتشين"، لا تعني أنها "فرصة استثمارية أو عقد استثماري أو آمنة من أي نوع"، حيث بدأ أنصار ترمب المهتمون بالعملات المشفرة على الفور في الشراء، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.
 
شكوك حول اختراق حساب ترامب
 
منذ اللحظات الأولى للإعلان عن العملة الجديدة على حساب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من المتابعين شكوكهم حول إمكانية أن يكون ذلك مجرد اختراق للحسابات، خاصة أن بعض الحسابات الاجتماعية المرتبطة بمعسكر ترمب سبق أن تعرضت للاختراق من قبل جهات غير مصرح لها واستُخدمت للترويج لرمز احتيالي.
 
لكن حتى الآن لا يزال المنشور موجودا على حسابات ترامب الرسمية، كما أن ابنه إيريك ترامب، شارك على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، منشورا عن العملة الجديدة، وعلق عليه قائلا: "أنا فخور للغاية بما نواصل إنجازه في مجال العملات المشفرة".
 
وأضاف "يُعد $Trump حاليًا أشهر ميم رقمي على وجه الأرض".
 
 
وترامب مناصر كبير للعملات المشفرة، وقدم مبادرات صريحة لهذا القطاع في الأشهر التي سبقت انتخابه وبعده.
 
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.v
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