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أبوظبي.. الأولى عالمياً في الأمان للعام التاسع على التوالي

20
JANUARY
2025
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واصلت إمارة أبوظبي تصدرها لقائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام التاسع على التوالي منذ 2017، وفقاً لتصنيف موقع الإحصائيات الشهير "نومبيو". ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة في تطوير استراتيجيات أمنية شاملة تضمن الحفاظ على سلامة سكانها وزوارها.
 
من جانبه، أكَّد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لـشرطة أبوظبي، أنَّ هذا التفوق يُعَدُّ حصيلة للمنجزات وخطط التطوير والتحديث المستمرة والمرتكزة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مؤشرات الأداء نحو الاحترافية في الأداء والتميُّز.
 
كما ثمَّن الرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدِّمه القيادة الإماراتية، ما أسهم في إرساء استراتيجية أمنية شاملة عزَّزت من ريادة الأداء الشرطي والأمني، وحقَّقت الاستقرار ليتناسب مع النهضة المتطوِّرة التي يحقِّقها وطن الخير والعطاء ليغدو واحة أمن وأمان، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.
 
وأكَّد المهيري، حِرص شرطة أبوظبي على المحافظة على الأمن والأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، عبر تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة، وتوظيف النُظم والتقنيات الذكية المتكاملة في الابتكار والوقاية من الجريمة.
 
وأشار اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان المدير العام لشرطة أبوظبي، إلى أنَّ شرطة أبوظبي تواصل بذل الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والارتقاء بخدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النُّظم المتقدِّمة عالمياً، ما يمكِّنها من تقديم خدمات استباقية تُسهم في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية.
 
وأوضح الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان أنَّ العمل في المرحلة المقبلة سيركِّز على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم في المجتمع، والسـعي المتواصـل إلى تحقيـق مزيـدٍ من الإنجازات، مع ضمان الجاهزية للمستقبل، وتبنّي استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسَّسية استباقية ومرنة ومبتكرة للتعامل مع التحديات ومواكبة تطـوُّرات العصر، التي تتوافق مع ما حقَّقته إمارة أبوظبي من ريادة وتطوُّر وإنجازات رائدة عالمياً.
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