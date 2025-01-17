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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد تجدد فرص خفض الفائدة

17
JANUARY
2025
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تحركت أسعار الذهب،في تعاملات الجمعة المبكرة، في نطاق ضيق، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أشارت بيانات أميركية هذا الأسبوع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام.
 
تحديث الأسعار 
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0047 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجله الخميس. وزاد الذهب نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأونصة.
 
وقال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأميركي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في التراجع.
 
وزادت آمال خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي ثابتا عند النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و29 يناير.
 
ويستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته.
 
كما أثرت مجموعة من البيانات الأميركية، بما في ذلك مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الأولية، على عائدات سندات الخزانة والدولار الأميركي، مما دعم الذهب.
 
وقال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي في ريتشموند إن بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر 2024 تشير إلى استمرار تراجع ضغوط الأسعار.
 
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
 
وعن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.82 دولار للأونصة، لتضيف أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.
 
وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 937.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 931.85 دولار. ويتجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
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